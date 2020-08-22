Автор дубля в ворота «Интера» де Йонг назвал удары головой своей специализацией

Лучший игрок финального матча Лиги Европы, форвард «Севильи» Люк де Йонг высказался о прошедшей игре.

«Это что-то! Позади столько тяжелейших матчей в самых разных турнирах, но мы всей командой играли так здорово. Мы словно семья. Неважно, кто вышел на поле, а кто нет — каждый бился за своего товарища. А два моих гола, конечно, добавляют особых ощущений», — приводит слова голландца официальный сайт УЕФА.

Как отметил де Йонг, наставник андалусийцев Хулен Лопетеги ещё утром сказал ему, что он выйдет на поле в стартовом составе.

«Ещё раньше я сказал ему, что я готов. К счастью, все сработало на ура. Удары головой — это моя специализация. Первый навес Наваса был идеальным, и мне удалось пробить рядом с дальней штангой. Во втором случае блестящую подачу сделал Эвер Банега, и этот гол стал вовсе особенным», — констатировал герой матча.

Ранее сообщалось, что «Севилья» вышла на церемонию награждения в майках с портретами Антонио Пуэрты и Хосе Антонио Рейеса.