Харитонов затруднился назвать фаворита в потенциальном бою Фёдора Емельяненко с Вердумом

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал возможный реванш Фёдора Емельяненко с Фабрисиу Вердумом.
Харитонов затруднился назвать фаворита в потенциальном бою Фёдора Емельяненко с Вердумом
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

«Честно говоря, Вердум сейчас на спаде. Нормальный бой! Фаворит? В этом бою фаворита нет, оба на спаде. Победит тот, кто лучше подготовится, наверное. Что касается символичности завершения карьеры Федора этим боем, то тоже вариант. Я бы посмотрел этот его, а так супербольшого интереса нет» — сказал Харитонов Sport24.

Первый поединок между Фёдором Емельяненко и Фабрисиу Вердумом состоялся в 2010 году. Победу болевым приёмом одержал бразилец.

Ранее Гаджиев заявил, что Фёдор Емельяненко сможет отомстить Вердуму за поражение.

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