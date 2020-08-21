Харитонов затруднился назвать фаворита в потенциальном бою Фёдора Емельяненко с Вердумом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал возможный реванш Фёдора Емельяненко с Фабрисиу Вердумом.

«Честно говоря, Вердум сейчас на спаде. Нормальный бой! Фаворит? В этом бою фаворита нет, оба на спаде. Победит тот, кто лучше подготовится, наверное. Что касается символичности завершения карьеры Федора этим боем, то тоже вариант. Я бы посмотрел этот его, а так супербольшого интереса нет» — сказал Харитонов Sport24.

Первый поединок между Фёдором Емельяненко и Фабрисиу Вердумом состоялся в 2010 году. Победу болевым приёмом одержал бразилец.

Ранее Гаджиев заявил, что Фёдор Емельяненко сможет отомстить Вердуму за поражение.