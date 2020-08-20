Гарсия считает, что удача отвернулась о «Лиона» в полуфинале ЛЧ с «Баварией»

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Главный тренер французского футбольного клуба «Лион» Руди Гарсия прокомментировал поражение своей команды от мюнхенской «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
Гарсия считает, что удача отвернулась о «Лиона» в полуфинале ЛЧ с «Баварией»
  • Reuters

«Мы должны были забивать первым, но затем в счёте повёл соперник, благодаря индивидуальному мастерству. Чувство несправедливости откинуло нас назад, но даже во втором тайме мы старались не сдаваться и начали действовать шире, прибавили в игре. Токо-Экамби мог отыграть один мяч, но Нойер не дал этого сделать. Мы не давали «Баварии» расслабиться, и думаю, что она была счастлива нас обыграть, пусть и считалась заведомым фаворитом», — приводит слова Гарсии RMC.

Он отметил, что команда может гордиться своим выступлением.

«Но прямо сейчас, конечно, мы разочарованы. Удача полностью отвернулась от нас на старте матча, когда мы не реализовали два блестящих момента», — добавил специалист.

«Лион» проиграл «Баварии» со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что Ханс Флик назвал главную силу «Баварии» в предстоящем финале ЛЧ с ПСЖ.

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