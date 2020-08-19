Экс-чемпион UFC Джонс объяснил, почему решил перейти в тяжёлый вес
- РИА Новости
«За последнее десятилетие у меня было всего три близких боя. Можно с уверенностью сказать, что полутяжёлая весовая категория для меня закрыта. Теперь я перехожу в тяжёлый дивизион, пока в нём дерутся лучшие бойцы всех времен», — написал Джонс в Twitter.
В послужном списке 32-летнего Джонса 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
Ранее Дана Уайт отреагировал на желание Джонса драться за титул UFC в тяжёлом весе.