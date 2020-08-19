У Хинкеля нет претензий к игрокам «Спартака» после матча с «Уфой»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель, заменявший в выездном матче с «Уфой» заболевшего наставника команды Доменико Тедеско, прокомментировал исход встречи третьего тура чемпионата России (1:1).

По мнению немецкого специалиста, красно-белые «провели неплохой матч».

«К сожалению, пропустили на первых минутах, но команда быстро вернула контроль над игрой, смогла забить. Во втором тайме владели мячом, были моменты, особенно в конце матча. Могли забить, но немного не повезло. Одно очко на выездном матче заработали — спокойно едем домой. По игре к ребятам претензий нет, нужно просто использовать свои моменты», — заявил Хинкель, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» в третьем туре РПЛ.