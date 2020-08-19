В «Вильярреале» обнаружен заболевший коронавирусом

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В испанском «Вильярреале» зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом.
В «Вильярреале» обнаружен заболевший коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Имя и статус заболевшего в команде не сообщаются. Он находится на карантине. Это второй случай, зафиксированный в «Вильярреале». Первый заболевший в команде был зафиксирован 14 августа.

«Вильярреал» был вынужден перенести предсезонный тур, который должен был пройти в Аликанте. Футболисты вернутся к индивидуальным тренировкам, а в четверг пройдут повторный тест на коронавирус. 

Ранее сообщалось, что в «Реал Сосьедад» выявлено два случая заболевания коронавирусом.

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