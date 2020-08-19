В «Вильярреале» обнаружен заболевший коронавирусом

В испанском «Вильярреале» зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Имя и статус заболевшего в команде не сообщаются. Он находится на карантине. Это второй случай, зафиксированный в «Вильярреале». Первый заболевший в команде был зафиксирован 14 августа.

«Вильярреал» был вынужден перенести предсезонный тур, который должен был пройти в Аликанте. Футболисты вернутся к индивидуальным тренировкам, а в четверг пройдут повторный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в «Реал Сосьедад» выявлено два случая заболевания коронавирусом.