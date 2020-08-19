Карлсон: шайба Кузнецова разбудила «Вашингтон»

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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал победу в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2), отметив игру Евгения Кузнецова, на счету которого заброшенная шайба.
Карлсон: шайба Кузнецова разбудила «Вашингтон»
  • Reuters

«Я бы не сказал, что мы выглядели так уж безнадёжно в начале встречи. Но шайба Кузнецова, безусловно, всех разбудила, открыла всем глаза. Инициатива в хоккее — сумасшедшая штука, но её нужно сперва заработать. Безусловно,  Кузнецов эту инициативу для нас сегодня заработал», — цитирует Карлсона NHL.com/ru.

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Айлендерс» в первых трёх встречах подряд, одержав победу в четвёртом матче. Команда, которая проиграет четыре раза в серии, закончит борьбу за Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин заявил, что «Вашингтон» собирается брать игру за игрой в серии с «Айлендерс».

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