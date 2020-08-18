«Спартак» пожелал здоровья футболисту «Ахмата», получившему травму после удара Соболева

Московский футбольный клуб «Спартак» пожелал скорейшего выздоровления защитнику грозненского «Ахмата» Зорану Нижичу, который потерял сознание из-за попадания мяча в лицо после удара форварда красно-белых Александра Соболева в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы помним эпизод матча «Спартак» — «Ахмат», когда нам было страшно за жизнь защитника гостей Зорана Нижича. У Зорана диагностировано сотрясение мозга, но он чувствует себя хорошо. Футбольная семья — не просто звук, а нечто большее. Зоран, выздоравливай и скорее возвращайся на поле!» — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте «Спартака».

Эпизод произошёл в штрафной площади «Ахмата» на 60-й минуте встречи. После удара Соболева мяч попал в голову Нижичу. Зоран упал и не смог подняться без помощи медиков, которые увезли его с поля на каре.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака».

Ранее Соболев рассказал, как помог потерявшему сознание футболисту «Ахмата».