«Спартак» пожелал здоровья футболисту «Ахмата», получившему травму после удара Соболева
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«Мы помним эпизод матча «Спартак» — «Ахмат», когда нам было страшно за жизнь защитника гостей Зорана Нижича. У Зорана диагностировано сотрясение мозга, но он чувствует себя хорошо. Футбольная семья — не просто звук, а нечто большее. Зоран, выздоравливай и скорее возвращайся на поле!» — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте «Спартака».
Эпизод произошёл в штрафной площади «Ахмата» на 60-й минуте встречи. После удара Соболева мяч попал в голову Нижичу. Зоран упал и не смог подняться без помощи медиков, которые увезли его с поля на каре.
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака».
Ранее Соболев рассказал, как помог потерявшему сознание футболисту «Ахмата».