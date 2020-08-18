Футболист «Краснодара» Классон впервые с мая 2019 года вышел на поле в РПЛ

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Шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон сыграл за южную команду впервые с мая 2019 года.
Футболист «Краснодара» Классон впервые с мая 2019 года вышел на поле в РПЛ
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Хавбек вышел на замену в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (2:0). 

Последний раз Классон играл за «Краснодар» 26 мая 2019 года. Тогда он сыграл весь матч с казанским «Рубином». 10 июня 2019 года Классон получил травму колена в контрольном матче между сборными Швеции и Испании, после чего он восстанавливался от повреждения. 

Классон выступает за «Краснодар» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что голы Петрова и Берга принесли «Краснодару» победу над «Арсеналом» в РПЛ.

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