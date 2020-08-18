Футболист «Краснодара» Классон впервые с мая 2019 года вышел на поле в РПЛ

Шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон сыграл за южную команду впервые с мая 2019 года.

Хавбек вышел на замену в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (2:0).

Последний раз Классон играл за «Краснодар» 26 мая 2019 года. Тогда он сыграл весь матч с казанским «Рубином». 10 июня 2019 года Классон получил травму колена в контрольном матче между сборными Швеции и Испании, после чего он восстанавливался от повреждения.

Классон выступает за «Краснодар» с 2017 года.

Ранее сообщалось, что голы Петрова и Берга принесли «Краснодару» победу над «Арсеналом» в РПЛ.