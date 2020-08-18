Источник: РФС заподозрил договорной характер в матче ПФЛ

Российский футбольный союз (РФС) проводит расследование в отношении матча прошлого сезона Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Знаменем Труда» из Орехова-Зуева и «Коломной».

Как сообщает «РБ-Спорт», поединок мог носить характер договорного, в РФС заинтересовались эпизодом с падением двух игроков «Коломны» перед форвардом «Знамени Труда».

Отмечается, что один из упавших футболистов Ефим Бойцов играл на тотализаторе и ставил в том числе на встречу со своим участием. Известно, что сам 21-летний полузащитник подтвердил факт игры на ставках, но отрицает договорной характер встречи.

Встреча прошла 19 октября прошлого года в рамках 14-го тура зоны «Запад» ПФЛ и завершилась победой «Знамени Труда» со счётом 2:0.

Ранее Сергей Юран заявил, что РФС не вызывал его для получения информации по поводу обстоятельств выхода «Химок» в РПЛ.