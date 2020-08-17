Дом напарника Квята по Aplha Tauri был ограблен

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Французский пилот команды «Формулы-1» Aplha Tauri Пьер Гасли сообщил, что его дом в Нормандии был ограблен.
Дом напарника Квята по Aplha Tauri был ограблен
  • Reuters

«Ограбили мой дом в Нормандии: украли часы с выгравированным именем, украшения, одежду, очки, гоночные шлемы. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас есть какая-либо информация или вы что-то видели или слышали», — написал Гасли в своём Instagram.

С 15 по 16 августа Гасли принимал участие в Гран-при Испании и занял девятое место в гонке.

Француз является напарником российского пилота Даниила Квята, который также выступает за Aplha Tauri.

Ранее Квят признался, что его разочаровала гонка на Гран-при Испании.

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