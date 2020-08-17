Уткин считает, что проблемы с судейством в России являются следствием работы Мутко

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Известный спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что проблемы с работой арбитров в России являются следствием работы бывшего президента Российского футбольного союза (РФС) и министра спорта Виталия Мутко.
Уткин считает, что проблемы с судейством в России являются следствием работы Мутко
  • РИА Новости

По его мнению, в России нет квалифицированных судей.

«Вот это и есть наследие Виталия Мутко. Он делал только то, что приносило деньги. Он настроил стадионов, в основном там, где они были не нужны — в Саранске скоро можно будет поле репой засеять, там вообще никто не собирается играть. Самое удивительное, что никчёмными стоят «Лужники» — вот уж где действительно совершенно нечего делать. Как так получается, что главный стадион вообще пустует? Это надо было исхитриться, это даже на деньги не переводится. И на фоне всего этого нет такой мелочи, как… судьи», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Ранее Уткин выразил уверенность в победе петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

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