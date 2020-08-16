Хайруллина выиграла абсолютное первенство России по конному спорту

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Всадница Ксения Хайруллина стала абсолютной чемпионкой России по конному спорту в конкуре.
Хайруллина выиграла абсолютное первенство России по конному спорту
  • © Кадр Maxima Equisport / youtube.com

Она выступала на соревнованиях на лошади по кличке Флиппербой.

Второе место в абсолютном первенстве заняла Наталия Симония, третьей стала Татьяна Бурлачко.

В заключительный день чемпионата России был разыгран Гран-при, победителем которого стал Юрий Байрамуков, второе место заняла Симония, третье — Хайруллина.

Обладателем золотых медалей командного чемпионата России по конкуру стала Москва-3, серебряные награды достались представителям Свердловской области, бронзовые — Московской области — 3.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле украли и съели коня, побеждавшего на престижных скачках.

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