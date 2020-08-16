Живоглядов: Алексей Миранчук абсолютно точно готов к основе топ-клуба из Европы

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов выразил мнение, что его партнёр по команде Алексей Миранчук готов к переходу в сильный европейский клуб.

«Считаю, Миранчук абсолютно точно готов к основе топ-клуба из Европы. Лёша в каждом матче забивает, отдаёт — очень полезен команде. Хотя и другие наши атакующие футболисты здорово играют», — цитирует Живоглядова «Чемпионат».

При этом, по его словам, пока в «Локомотиве» не думают, как заменить Миранчука, так как он всё ещё находится в команде и приносит ей очки.

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 44 голевые передачи в 226 матчах за железнодорожников.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту».