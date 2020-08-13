Ларссон перечислил сильные стороны Кокорина

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о своём новом партнёре Александре Кокорине.

Он считает, что опыт россиянина поможет красно-белым.

«Пока мы только провели несколько тренировок вместе. Но видно, что это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьём. Наверное, у нас в чём-то схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс. Рад, что появился такой сильный партнёр», — цитирует Ларссона официальный сайт «Спартака».

Ранее сообщалось, что Ларссон испытал шок из-за назначения пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи».