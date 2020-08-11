Промоутер: Чудинов должен получить статус обязательного претендента WBA

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что россиянин Фёдор Чудинов будет добиваться статуса обязательного претендента на бой с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Саулем Альваресом.

«Мы сегодня-завтра ждём резолюцию WBA по поводу статуса Чудинова. Планируем, что Фёдор должен получить статус обязательного претендента на бой с Саулем Альваресом. До этого боя он проведёт один поединок, предположительно, это будет 12 сентября в Химках», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

30-летний Альварес на профессиональном ринге провёл 56 поединков, в которых одержал 53 победы (36 досрочных), потерпел одно поражение и два боя завершил вничью. У 32-летнего Чудинова — 22 победы (в том числе 15 нокаутом) и два поражения.

Ранее сообщалось, что бой Тайсона и Джонса перенесён на ноябрь.