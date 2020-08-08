Серена Уильямс призналась, что долгое время страдала от мигреней

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38-кратная победительница турниров Большого шлема по теннису Серена Уильямс призналась, что на протяжении долгого времени страдала от приступов мигреней.
Серена Уильямс призналась, что долгое время страдала от мигреней
  • AFP

Как заявила Уильямс журналу People, она никогда не могла прямо сказать о том, что её регулярно мучили приступы мигреней, и была вынуждена скрывать эту информацию во время пресс-конференций.

«Я не могла сказать, что у меня просто был приступ мигрени, поэтому приходилось придумывать что-то другое», — сказала Уильямс.

Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде и 15-кратной — в парном. В последний раз она побеждала на Уимблдоне в 2016 году.

Ранее пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина сообщила, что не примет участие в Открытом чемпионате США по теннису — US Open.

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