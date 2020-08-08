Арбитр Федотов обратился к Кашшаи насчёт спорного эпизода в матче за Суперкубок России

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Арбитр Игорь Федотов разобрал спорные судейские моменты матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Арбитр Федотов обратился к Кашшаи насчёт спорного эпизода в матче за Суперкубок России
  • РИА Новости

«На 54-й минуте Барриосу нужно было показать жёлтую карточку за симуляцию. Однако я бы хотел обратить внимание на момент с толчком Эдера в штрафной «Зенита». Для меня это не 11-метровый удар. Но давайте вспомним слова Кашшаи про отменённый гол Соболева «Тамбову». Он сказал, что там был толчок и было воздействие на ход дальнейшей игры, поэтому отменить гол Соболева — верное решение. Если так, тогда к господину Кашшаи вопрос: Виктор, почему за толчок на Эдере не назначен пенальти в ворота «Зенита»? Где последовательность? Где правда и что делать командам, как им узнать, где фол, а где нет? Но ответов на эти вопросы мы не услышим, поскольку их нет», — цитирует Федотова «Чемпионат».

«Зенит» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России — 2020.

Ранее Николич рассказал об атмосфере в раздевалке «Локомотива» после поражения от «Зенита».

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