Квят изменил дизайн шлема к своей сотой гонке в «Формуле-1»

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Команда «Формулы-1» Alpha Tauri представила фотографию нового шлема российского гонщика Даниила Квята.
Квят изменил дизайн шлема к своей сотой гонке в «Формуле-1»
  • Reuters

Шлем выполнен в бело-красно-чёрной цветовой гамме. Пилот выступит в нём на Гран-при 70-летия. Эта гонка станет для Квята сотой в карьере в «Формуле-1».

В чемпионате мира россиянин дебютировал в сезоне-2014 в возрасте 19 лет на Гран-при Австралии. Даниил выступал в составе Toro Rosso и Red Bull с 2014 по 2017 год. Затем он был отчислен командой, но смог вернуться в королевские гонки после пропущенного сезона-2018.

Ранее Pirelli назвала причину аварии Квята на Гран-при Великобритании.

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