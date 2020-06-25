Экс-футболист ЦСКА рассказал, как на Балканах относятся к российскому футболу

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Бывший полузащитник молодёжной сборной России и московского ЦСКА Алексей Трипутень, который теперь проживает в Черногории, рассказал, как в странах Балканского полуострова относятся к российскому футболу.
Экс-футболист ЦСКА рассказал, как на Балканах относятся к российскому футболу
  • РИА Новости

«Не хочется быть слишком критичным, да и душа болит, честно говоря. Но первое, что вам ответят, если спросить футбольных людей в Сербии и Черногории: «Шальные деньги». Все хотят работать в России», — цитирует Трипутеня «Матч ТВ».

По его словам, так происходит из-за стереотипа, что в российском футболе есть богатые, но не очень умные люди. При этом он отметил, что за чемпионатом особо не следят.

Ранее в «Уфе» рассказали об обращении клубов РПЛ в Роспотребнадзор по поводу смягчения требований карантина.

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