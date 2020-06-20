Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что полузащитник команды Гус Тиль получил мышечную травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» и в ближайшее время пройдёт медобследование.

«Похоже на мышечную травму, в Москве пройдёт обследование», — приводит слова Хинкеля РИА Новости.

Голландец получил повреждение в конце игры. Тиль провёл в нынешнем сезоне за «Спартак» 18 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

«Спартак» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 3:2 и поднялся на шестое место в чемпионате, набрав 31 очко.

Ранее Хинкель заявил, что был уверен в победе «Спартака» над «Арсеналом».