Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом»
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«Похоже на мышечную травму, в Москве пройдёт обследование», — приводит слова Хинкеля РИА Новости.
Голландец получил повреждение в конце игры. Тиль провёл в нынешнем сезоне за «Спартак» 18 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.
«Спартак» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 3:2 и поднялся на шестое место в чемпионате, набрав 31 очко.
Ранее Хинкель заявил, что был уверен в победе «Спартака» над «Арсеналом».