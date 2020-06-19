Федотов о разгроме «Ростова»: жалости нет, для молодёжи это хороший опыт

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что у тренерского штаба не было планов вывести молодёжный состав на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Федотов о разгроме «Ростова»: жалости нет, для молодёжи это хороший опыт
  • © premierliga.ru

«Не было ли мысли выставить молодёжь? Таких планов не было, не буду лукавить. До последнего мы не знали, в каком составе будет соперник. У нас есть свои планы на чемпионат. У нас ожесточённое сражение за сохранение прописки в РПЛ. Мы рассматривали эту игру как шаг вперёд», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Он отметил, что не испытывает жалости к молодым игрокам «Ростова», вышедшим на матч против его команды.

«Как можно жалеть этих пацанов? У некоторых из них не будет шанса сыграть в РПЛ. Я в 17—18 лет об этом только мечтал. Жалости нет. Это хороший опыт. Ребята знают, куда двигаться и к чему стремиться», — добавил специалист.

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев поля.

Ранее он рассказал, в чём заключается ценность победы над «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить