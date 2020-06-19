«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ с разницей в девять мячей

«Сочи» одержал разгромную победу над «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 9:1 в пользу хозяев поля.

«Ростов» забил первым. Уже на первой минуте отличился Роман Романов, а на шестой минуте автором автогола стал Владимир Абрамов.

На 26-й минуте голкипер «Ростова» Денис Попов отразил пенальти, который исполнял Антон Заболотный.

В составе «Сочи» хет-трик оформил Александр Кокорин. По два мяча в активе Заболотного и Дмитрия Полоза. По одному мячу забили Иван Новосельцев и Никита Колдунов.

«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Ростов» с 38 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что Романов стал четвёртым самым молодым автором гола в истории РПЛ.