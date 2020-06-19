Семак: никто не даёт гарантий, что чемпионат возобновится и всё пройдёт гладко

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в условиях пандемии коронавируса.

«Большинство игроков, конечно, были за возобновление и продолжение сезона. С точки зрения ситуации в стране, никто не даёт гарантий, что чемпионат возобновится и всё пройдёт гладко. Многие футболисты переживают и за своё здоровье, и за здоровье своих семей. На 100% обезопасить себя от заболевания невозможно. Футбол — это контактный вид спорта, возможна передача вируса при любом касании от игрока своей или чужой команды. Будем надеяться, что ничего такого не случится. Но как поступать, если в команде заболеет целая группа игроков? Клубы должны договариваться о возможных вариантах при появлении такой ситуации в одной из команд», — заявил Семак в интервью GQ.

Чемпионат РПЛ, прерванный после 22-го тура из-за коронавируса, возобновится 19 июня.

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Ростов» сыграют матч 23-го тура РПЛ согласно расписанию.