Пахноцкая о ситуации вокруг ВФЛА: спортсмены не должны страдать

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию вокруг возможного отказа World Athletics от предоставления российским легкоатлетам нейтрального статуса, в случае если Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не выплатит до 1 июля штраф в размере $5 млн.

«Спортсмены не должны страдать. Это нужно помнить всегда и ВФЛА, и государству, и ОКР, а не только вспоминать за несколько дней до выхода сроков. Я не знаю, объяснялась ли причина отказа World Athletics в предоставлении отсрочки. Но если мы абстрагируемся от этой многолетней тянущейся истории и спроектируем ту ситуацию на бизнес, безотносительно истерик, посмотрим на неё абстрактно… Сроки, суммы и все условия были озвучены ещё в начале марта. Сейчас уже середина июня. Я не знаю, почему так происходит», — приводит слова Пахноцкой Sport24.

World Athletics отклонила просьбу ВФЛА об отсрочке выплаты штрафа в размере $5 млн за нарушение антидопинговых правил. Крайний срок выплаты — 1 июля. World Athletics намерена выдать российским легкоатлетам нейтральный статус только после уплаты штрафа.

Ранее в Минспорте ответили на сообщения о недопуске атлетов к стартам из-за неуплаты штрафа ВФЛА.