Прядкин высказался о проблемах «Тамбова» со стадионом

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «Тамбовом», который вынужден принимать соперников на стадионах в других городах, поскольку до сих пор имеет проблемы с собственной ареной.
Прядкин высказался о проблемах «Тамбова» со стадионом
  • РИА Новости

По словам функционера, этот вопрос поднимался уже неоднократно, а представители РПЛ за последнее время трижды приезжали в Тамбов и знают о выделенных на реконструкцию спортивного объекта суммах.

«Тамбов» — больная тема. Металлоконструкции из Тулы заказаны, к новому сезону должны были трибуну ввести. К октябрю должны сделать. 120 млн на реконструкцию стадиона есть. Это тысячное замечание, больше никто навстречу не пойдёт, есть уверенность, что Тамбов завершит реконструкцию», — сказал Прядкин на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона.

Ранее сообщалось, что РФС разрешил «Тамбову» провести домашние матчи на стадионах, принимавших игры ЧМ-2018.

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