Президент «Урала» заявил, что против технического поражения «Ростова»
- РИА Новости
«Очень переживаю за своих товарищей из «Ростова». Надеюсь, РФС разберётся в ситуации и будет принято справедливое решение. Я против того, чтобы «Ростову» засчитали технические поражения», — цитирует Иванова пресс-служба «Урала».
Чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса, возобновится 19 июня. В этот день должен был состояться матч «Сочи» — «Ростов», однако у шести футболистов ростовской команды был обнаружен коронавирус, в результате чего клуб ушёл на карантин. Предполагается, что ростовский клуб не сможет сыграть в первых четырёх матчах после возобновления сезона.
Ранее в РФС допустили, что могут засчитать «Ростову» технические поражения за пропущенные матчи.