Губерниев раскритиковал актёров и режиссёров, выступающих в поддержку Ефремова

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Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес деятелей искусства, а также коллег, выступающих в поддержку известного актёра Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы.
Губерниев раскритиковал актёров и режиссёров, выступающих в поддержку Ефремова
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Как написал Губерниев на своём официальном Telegram-канале, он с интересом наблюдает за тем, что высказывают об инциденте с участием Ефремова. По его словам, о происшествии успели высказаться актёра театра «Современник», киноактриса и ведущая Мария Шукшина, коллеги Ефремова, а также другие деятели искусства, включая режиссёров.

«И никто не сказал общественности, что нельзя и преступно пить за рулём», — заключил Губерниев.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Юрий Гаврилов поделился мнением о ДТП в Москве, участником которого стал актёр Михаил Ефремов.

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