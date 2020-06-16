Губерниев раскритиковал актёров и режиссёров, выступающих в поддержку Ефремова

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес деятелей искусства, а также коллег, выступающих в поддержку известного актёра Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы.

Как написал Губерниев на своём официальном Telegram-канале, он с интересом наблюдает за тем, что высказывают об инциденте с участием Ефремова. По его словам, о происшествии успели высказаться актёра театра «Современник», киноактриса и ведущая Мария Шукшина, коллеги Ефремова, а также другие деятели искусства, включая режиссёров.

«И никто не сказал общественности, что нельзя и преступно пить за рулём», — заключил Губерниев.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Юрий Гаврилов поделился мнением о ДТП в Москве, участником которого стал актёр Михаил Ефремов.