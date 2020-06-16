РУСАДА обратилось к спортсменам по случаю возобновления допинг-тестирования
- РИА Новости
В заявлении говорится о мерах, принятых для соблюдения всех санитарных норм при заборе проб в условиях пандемии.
«Также мы просим спортсменов, прошедших тестирование, связаться с РУСАДА по указанным ниже контактным данным, в случае если в течение трёх недель с даты проведения процедуры допинг-контроля состояние их здоровья, а также лиц, присутствовавших на процедуре, изменится и у кого-либо из них будет диагностирован COVID-19», — говорится в заявлении.
Отмечается, что РУСАДА со своей стороны также обязуется информировать о случаях заболевания среди персонала, проводящего забор допинг-проб.
Агентство также дало новые рекомендации спортсменам по заполнению системы ADAMS.
Ранее сообщалось, что Ласицкене и Шубенков прошли первое допинг-тестирование после перерыва из-за пандемии.