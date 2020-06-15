Два российских клуба примут участие в следующем сезоне баскетбольного Еврокубка

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Был определён список участников розыгрыша баскетбольного Еврокубка сезона-2020/21.
Два российских клуба примут участие в следующем сезоне баскетбольного Еврокубка
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба турнира, в список из 24 команд вошло два российских клуба — краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС.

Регулярный чемпионат должен пройти с 30 сентября по 16 декабря, а матчи плей-офф — с 30 декабря по 14 апреля.

Предыдущий сезон был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса без определения победителя.

Ранее сообщалось, что старт сезона Евролиги запланирован на 30 сентября.

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