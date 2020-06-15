Фазель: Брагин справится с ответственностью в сборной России и в СКА

Короткая ссылка
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель уверен, что Валерий Брагин справится с возложенной на него ответственностью и в сборной России и петербургском СКА.
Фазель: Брагин справится с ответственностью в сборной России и в СКА
  • © Официальный сайт ХК СКА

«Валерий Брагин — превосходный тренер для сборной России, он доказал, что является великолепным тренером, когда работал с российской молодёжной командой», — цитирует Фазеля РИА Новости.

По его мнению, быть тренером молодёжной сборной очень сложно, так как приходится работать над дисциплиной и мотивировать молодых игроков. 

«Я верю, что Брагин справится с той ответственностью, которую на него возложили и в сборной, и в клубе», — добавил Фазель.

Брагин сменил на постах главного тренера сборной России и СКА Алексея Кудашова. Брагин с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год работал с молодёжной командой. Под его руководством россияне выиграли молодёжный чемпионат мира в 2011 году, четыре раза становились серебряными призёрами и дважды завоёвывали бронзу.

Ранее Фазель пожелал удачи Брагину на посту главного тренера сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить