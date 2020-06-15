Фазель: Брагин справится с ответственностью в сборной России и в СКА
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«Валерий Брагин — превосходный тренер для сборной России, он доказал, что является великолепным тренером, когда работал с российской молодёжной командой», — цитирует Фазеля РИА Новости.
По его мнению, быть тренером молодёжной сборной очень сложно, так как приходится работать над дисциплиной и мотивировать молодых игроков.
«Я верю, что Брагин справится с той ответственностью, которую на него возложили и в сборной, и в клубе», — добавил Фазель.
Брагин сменил на постах главного тренера сборной России и СКА Алексея Кудашова. Брагин с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год работал с молодёжной командой. Под его руководством россияне выиграли молодёжный чемпионат мира в 2011 году, четыре раза становились серебряными призёрами и дважды завоёвывали бронзу.
Ранее Фазель пожелал удачи Брагину на посту главного тренера сборной России.