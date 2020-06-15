Фазель: Брагин справится с ответственностью в сборной России и в СКА

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель уверен, что Валерий Брагин справится с возложенной на него ответственностью и в сборной России и петербургском СКА.

«Валерий Брагин — превосходный тренер для сборной России, он доказал, что является великолепным тренером, когда работал с российской молодёжной командой», — цитирует Фазеля РИА Новости.

По его мнению, быть тренером молодёжной сборной очень сложно, так как приходится работать над дисциплиной и мотивировать молодых игроков.

«Я верю, что Брагин справится с той ответственностью, которую на него возложили и в сборной, и в клубе», — добавил Фазель.

Брагин сменил на постах главного тренера сборной России и СКА Алексея Кудашова. Брагин с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год работал с молодёжной командой. Под его руководством россияне выиграли молодёжный чемпионат мира в 2011 году, четыре раза становились серебряными призёрами и дважды завоёвывали бронзу.

Ранее Фазель пожелал удачи Брагину на посту главного тренера сборной России.