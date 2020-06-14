Безуглов считает большой заслугой лиг и РФС, что в российском футболе нет допинга

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Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение по поводу допинга в российском футболе.
Безуглов считает большой заслугой лиг и РФС, что в российском футболе нет допинга
  • РИА Новости

По его словам, футбол — самый тестируемый на запрещённые вещества вид спорта, и как он отмечает, каждый год проводится около 40 тыс. тестов.

«То, что таких случаев, к счастью, нет, — плод огромнейшей работы, которую поддерживают и президент, и руководство всех лиг, и руководство Российского футбольного союза», — сказал Безуглов в интервью YouTube-каналу «Нелёгкая атлетика».

Ранее сообщалось, что более 600 российских легкоатлетов нарушили антидопинговые правила с 2000 года.

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