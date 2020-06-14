Теннисист Кирьос заявил, что хотел бы пить пиво после каждого матча

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своём отношении к профессиональному спорту.

«Лично я думаю, что нанимать тренера — это пустая трата денег, потому что считаю, что им платят слишком много. У меня нет цели выигрывать турниры Большого шлема. Я просто хочу всё делать по-своему, веселиться и просто играть. Поэтому нанимать тренера для меня бессмысленно, не хочу тратить их время», — приводит слова Кирьоса Tennis World.

Он отметил, что сосредоточен на своём пути и не любит слушать советы.

«Не думаю, что моё тело выдержит семь матчей на турнире Большого шлема, которые в потенциале могут продолжать по три-четыре часа. Если бы я мог, я бы просто был под пивом каждый раз после матчей. Я просто хочу расслабляться. Считаю, что спорт воспринимают слишком серьёзно», — добавил австралиец.

25-летний австралиец является победителем шести турниров ATP. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Кирьоса является выход в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Джокович уступил Крайиновичу на выставочном теннисном турнире в Белграде.