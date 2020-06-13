Загорулько считает, что Борзаковский не справляется с обязанностями наставника сборной России

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Заслуженный тренер СССР и России по лёгкой атлетике Евгений Загорулько, специализирующийся на подготовке прыгунов в высоту, рассказал, как лоббировал кандидатуру Юрия Борзаковского на пост наставника национальной сборной.
Загорулько считает, что Борзаковский не справляется с обязанностями наставника сборной России
  • РИА Новости

По словам Загорулько, он уговаривал тогдашнего министра спорта Виталия Мутко назначить главным тренером команды «молодого амбициозного человека, который только-только закончил со спортом». В итоге олимпийский чемпион Афин-2004 возглавил сборную России по рекомендациям Загорулько, но почти сразу же забыл о своём благодетеле. Теперь специалист считает, что его протеже не справляется со своей работой.

«Самое обидное, что он совсем не справляется. Просто всегда занимает нейтральную позицию», — цитирует Загорулько «СЭ».

Тренер по прыжкам в высоту также раскрыл, что говорили спортсменам помощники Григория Родченкова.

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