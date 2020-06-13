СМИ: «Интер» ведёт переговоры о покупке футболиста «Ниццы» Сарра

«Интер» вступил в переговоры по трансферу защитника французской «Ниццы» Маланга Сарра.

Об этом сообщает Tuttosport. По информации источника, «Интер» рассматривает 21-летнего француза в качестве усиления для основного состава.

Контракт игрока действует до конца июня 2020 года, он может присоединиться к миланцам на правах свободного агента. Сообщается, что защитником интересуются также два немецких клуба — «Лейпциг» и франкфуртский «Айнтрахт».

В сезоне-2019/20 Сарр провёл за «Ниццу» 20 матчей, на его счету один гол.

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