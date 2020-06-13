Тренер «Баварии» надеется, что финал Кубка Германии пройдёт со зрителями

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил, что хотел бы присутствия болельщиков на финальном матче Кубка Германии по футболу.

«Я всегда говорил, что нам не хватает зрителей на стадионе. Было бы неплохо вернуть болельщиков на стадионы. Думаю, их присутствие на финальном матче Кубка Германии было бы отличным, но, к сожалению, решать не нам», — приводит Goal.com слова Флика.

Проведение финала Кубка Германии между «Байером» и «Баварией» запланирован на 4 июля.

Ранее сообщалось, что «Бавария» победила «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии по футболу.