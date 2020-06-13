Тренер «Баварии» надеется, что финал Кубка Германии пройдёт со зрителями

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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил, что хотел бы присутствия болельщиков на финальном матче Кубка Германии по футболу.
Тренер «Баварии» надеется, что финал Кубка Германии пройдёт со зрителями
  • Reuters

«Я всегда говорил, что нам не хватает зрителей на стадионе. Было бы неплохо вернуть болельщиков на стадионы. Думаю, их присутствие на финальном матче Кубка Германии было бы отличным, но, к сожалению, решать не нам», — приводит Goal.com слова Флика.

Проведение финала Кубка Германии между «Байером» и «Баварией» запланирован на 4 июля.

Ранее сообщалось, что «Бавария» победила «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии по футболу.

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