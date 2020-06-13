Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко стала тренером немецкой пары

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Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в парном катании Алёна Савченко начала работу с немецкими фигуристами Анникой Хокке и Робертом Кункелем в качестве тренера.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко стала тренером немецкой пары
  • РИА Новости

Об этом сообщает Haupstadtsporttv.

Отмечается, что Савченко займёт должность тренера фигуристов Хокке и Кункеля, выступающих в парном катании. Немецкие спортсмены катаются вместе с предыдущего сезона. В их активе бронза юниорского Гран-при, а также серебряная медаль чемпионата Германии. 

Савченко известна по совместным выступлениям с Бруно Массо, Робином Шолковы и Станиславом Морозовым. В её активе две бронзовые и одна золотая медали Олимпийских игр. Также она является шестикратной чемпионкой мира и четырёхкратной победительницей первенства Европы.

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