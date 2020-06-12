Экс-футболист ЦСКА Ярошик намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик заявил, что намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру после получения лицензии категории Pro.
Экс-футболист ЦСКА Ярошик намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру
  • РИА Новости

«Главное, что всё закончилось успешно. Планов пока нет, но надеюсь, что появится какая-нибудь команда, которая бы хотела пригласить меня как главного тренера. Пока ничего такого нет», — приводит слова Ярошика ТАСС.

Он отметил, что не исключает возможности работы в качестве помощника главного тренера в каком-либо известном клубе.

«Я могу быть главным тренером в маленькой или средней команде. Но если придёт приглашение от большого клуба и большого тренера, я бы поработал помощником», — добавил чешский специалист.

Ярошик играл в России за ЦСКА и «Крылья Советов». На протяжении карьеры он также выступал за чешские «Спарту» и «Слован», английские «Челси» и «Бирмингем», шотландский «Селтик», испанские «Сарагосу» и «Алавес». После завершения карьеры он работал помощником главного тренера в молодёжных командах «Спарты», «Слована» и словацкого «Ружомберока».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить