Экс-футболист ЦСКА Ярошик намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру
- РИА Новости
«Главное, что всё закончилось успешно. Планов пока нет, но надеюсь, что появится какая-нибудь команда, которая бы хотела пригласить меня как главного тренера. Пока ничего такого нет», — приводит слова Ярошика ТАСС.
Он отметил, что не исключает возможности работы в качестве помощника главного тренера в каком-либо известном клубе.
«Я могу быть главным тренером в маленькой или средней команде. Но если придёт приглашение от большого клуба и большого тренера, я бы поработал помощником», — добавил чешский специалист.
Ярошик играл в России за ЦСКА и «Крылья Советов». На протяжении карьеры он также выступал за чешские «Спарту» и «Слован», английские «Челси» и «Бирмингем», шотландский «Селтик», испанские «Сарагосу» и «Алавес». После завершения карьеры он работал помощником главного тренера в молодёжных командах «Спарты», «Слована» и словацкого «Ружомберока».
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