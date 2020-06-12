Экс-футболист ЦСКА Ярошик намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик заявил, что намерен начать самостоятельную тренерскую карьеру после получения лицензии категории Pro.

«Главное, что всё закончилось успешно. Планов пока нет, но надеюсь, что появится какая-нибудь команда, которая бы хотела пригласить меня как главного тренера. Пока ничего такого нет», — приводит слова Ярошика ТАСС.

Он отметил, что не исключает возможности работы в качестве помощника главного тренера в каком-либо известном клубе.

«Я могу быть главным тренером в маленькой или средней команде. Но если придёт приглашение от большого клуба и большого тренера, я бы поработал помощником», — добавил чешский специалист.

Ярошик играл в России за ЦСКА и «Крылья Советов». На протяжении карьеры он также выступал за чешские «Спарту» и «Слован», английские «Челси» и «Бирмингем», шотландский «Селтик», испанские «Сарагосу» и «Алавес». После завершения карьеры он работал помощником главного тренера в молодёжных командах «Спарты», «Слована» и словацкого «Ружомберока».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию PRO.