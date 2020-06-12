Автодром в Имоле обновил лицензию FIA и готов принять Гран-при «Формулы-1»

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Автодром имени Энцо и Дино Феррари в Имоле обновил лицензию Международной автомобильной федерации (FIA) и теперь сможет принять этап Гран-при «Формулы-1».
Автодром в Имоле обновил лицензию FIA и готов принять Гран-при «Формулы-1»
  • Reuters

«С продлением лицензии мы теперь в состоянии провести и Гран-при «Формулы-1». Мы выполнили все требования FIA. Мы надеемся, что эта мечта станет реальностью», — заявил президент автодрома Уберто Сельватико Эстенсе, слова которого передаёт Motorsport.

Трасса в Имоле принимала Гран-при вплоть до 2006 года. Всего с 1980 года на ней прошло 27 гонок. Эта трасса печально известна событиями Гран-при 1994 года — тогда во время квалификации насмерть разбился австриец Роланд Ратценбергер, а уже в день гонки погиб трёхкратный чемпион мира Айртон Сенна. После того в конфигурацию трассы были внесены некоторые изменения, направленные на улучшение безопасности.

Ранее сообщалось, что этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили.

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