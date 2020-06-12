Реванш между Анкалаевым и Куцелабой пройдёт на бойцовском острове UFC

Российский боец Магомед Анкалаев проведёт реванш с представителем Молдавии Ионом Куцелабой на бойцовском острове UFC в Абу-Даби.

Как сообщил представитель команды россиянина, бой пройдёт 15 июня.

В первом поединке Анкалаев победил Куцелабу техническим нокаутом, но молдавский боец остался недоволен решением судьи остановить схватку.

В активе 28-летнего Анкалаева 13 побед и одно поражение, тогда как 26-летний Куцелаба одержал 15 побед и потерпел пять поражений.

Ранее стал известен соперник двоюродного брата Нурмагомедова в его дебютном бою в UFC.