Реванш между Анкалаевым и Куцелабой пройдёт на бойцовском острове UFC
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Как сообщил представитель команды россиянина, бой пройдёт 15 июня.
В первом поединке Анкалаев победил Куцелабу техническим нокаутом, но молдавский боец остался недоволен решением судьи остановить схватку.
В активе 28-летнего Анкалаева 13 побед и одно поражение, тогда как 26-летний Куцелаба одержал 15 побед и потерпел пять поражений.
Ранее стал известен соперник двоюродного брата Нурмагомедова в его дебютном бою в UFC.