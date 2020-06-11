Марко хотел бы видеть Феттеля в Mercedes

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Спортивный консультант команды Red Bull Хельмут Марко высказал мнение о будущем четырёхкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля.
Марко хотел бы видеть Феттеля в Mercedes
  • Reuters

«Если он не получит место в Mercedes, имеет смысл взять отпуск на год и посмотреть, что произойдёт. В 2022-м будут полностью новые правила и ограничение расходов. Грядёт полная перестройка, и я полагаю, что он снова сможет попасть в побеждающую команду», — приводит слова Марко RTL.

Он отметил, что определённо хотел бы, чтобы воспитанник Red Bull получил шанс выступить за Mercedes.

«Это было бы здорово для автоспорта. Феттель против Льюиса Хэмилтона в Mercedes — что может быть лучше?» — добавил консультант Red Bull.

Феттель выступает за Ferrari с 2015 года и покинет команду в конце сезона. Он пришёл в «Формулу-1» через программу поддержки пилотом Red Bull, и всё свои четыре титула завоевал, выступая за австрийскую команду.

Ранее сообщалось, что Mercedes рассматривает вариант приглашения Феттеля.

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