Футболист «Локомотива» Фарфан выздоровел от коронавирусной инфекции

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Московский футбольный клуб «Локомотив» сообщил о выздоровлении четырёх игроков, заболевших коронавирусной инфекцией.
Футболист «Локомотива» Фарфан выздоровел от коронавирусной инфекции
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, Роман Тугарев и Тимур Сулейманов уже приступили к тренировкам с командой, а Антон Коченков и Джефферсон Фарфан пока занимаются по индивидуальной программе, но в ближайшее время присоединятся к коллективу.

«Локомотив» возобновил тренировочный процесс 28 мая.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее врач «Локомотива» заявил, что результат теста Баринова на наличие COVID-19 оказался ошибочным.

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