Футболист «Локомотива» Фарфан выздоровел от коронавирусной инфекции
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба, Роман Тугарев и Тимур Сулейманов уже приступили к тренировкам с командой, а Антон Коченков и Джефферсон Фарфан пока занимаются по индивидуальной программе, но в ближайшее время присоединятся к коллективу.
«Локомотив» возобновил тренировочный процесс 28 мая.
Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.
Ранее врач «Локомотива» заявил, что результат теста Баринова на наличие COVID-19 оказался ошибочным.