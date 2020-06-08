Родионов рассказал, как протекала вызванная коронавирусом болезнь у футболиста Евгеньева
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- РИА Новости
«К счастью для него самого, болезнь протекала бессимптомно. Рому ничего не беспокоило, температура оставалась в норме. Мы с ним ежедневно находились на связи. Проводили иммунную и витаминную терапии. Кстати, футболист, у которого обнаружили антитела, тоже переболел бессимптомно и уже вернулся в общую группу с определёнными указаниями со стороны тренерского штаба», — сказал Родионов в интервью RT.
Ранее сообщалось, что Евгеньев вылечился от коронавируса.