Тарасова вспомнила, как её отца лишили звания заслуженного тренера СССР

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась воспоминаниями, как её отца — легендарного тренера ЦСКА и сборной Советского Союза по хоккею Анатолия Тарасова — лишили звания заслуженного тренера СССР в 1969 году.
Тарасова вспомнила, как её отца лишили звания заслуженного тренера СССР
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Единственный раз в жизни я видела слёзы отца. В 1969 году, после матча со «Спартаком». На трибуне сидел Брежнев, и вот в присутствии главы государства отец возмутился судейской несправедливостью и увёл команду со льда. Я была на том матче и всё видела. Мне стало так страшно за отца!» — приводит рассказ Тарасовой BB.lv.

По её словам, тогда толпа спартаковских болельщиков вела себя безобразно и фанаты кидались на её отца после игры, но он выдержал все нападки.

«А продолжение истории было ещё более печальным: у папы отобрали звание заслуженного тренера СССР. Вот это он уже не смог перенести. Это было предательство. И он плакал», — рассказала Тарасова.

В тренерском тандеме с Аркадием Чернышёвым Тарасов трижды приводил сборную СССР к золотым медалям Олимпийских игр. Кроме того, Тарасов становился многократным чемпионом страны с московским ЦСКА.

Ранее Тарасова выразила мнение, что её отцу занесли смертельную инфекцию.

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