Драчёв: не сомневался, что будет принято решение отменить летний ЧМ по биатлону

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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал отмену летнего чемпионата мира в немецком Рупольдинге.
Драчёв: не сомневался, что будет принято решение отменить летний ЧМ по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Не сомневался, что будет принято подобное решение. Считаю, на данный момент рановато думать о летних стартах. В биатлонных соревнованиях задействованы сотни людей — спортсмены, тренеры, организаторы, обслуживающий персонал, потому не думаю, что страны начнут принимать столь массовые международные старты раньше сентября-октября», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Соревнования должны были состояться с 19 по 23 августа.

Ранее сообщалось, что отменён ЧМ по летнему биатлону. 

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