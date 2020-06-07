Драчёв: не сомневался, что будет принято решение отменить летний ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал отмену летнего чемпионата мира в немецком Рупольдинге.

«Не сомневался, что будет принято подобное решение. Считаю, на данный момент рановато думать о летних стартах. В биатлонных соревнованиях задействованы сотни людей — спортсмены, тренеры, организаторы, обслуживающий персонал, потому не думаю, что страны начнут принимать столь массовые международные старты раньше сентября-октября», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Соревнования должны были состояться с 19 по 23 августа.

Ранее сообщалось, что отменён ЧМ по летнему биатлону.