Парфёнов не против расширения РПЛ

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов оценил перспективу расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не вижу в этом ничего страшного. Технически такое вполне реально, если бюджет новых клубов будет соответствовать требованиям РПЛ. Сейчас приходится слышать, что, мол, как можно было разрешить выступать «Тамбову», у которого нет ни своего стадиона, ни своей базы. Пока нет, но, оказавшись в РПЛ, область зажила футболом. В городе появился манеж, академия, в которой занимаются местные мальчики и девочки. И уже строится современный стадион с базой», — цитирует Парфёнова «Спорт-Экспресс».

РПЛ может быть расширена до 18 клубов с сезона-2020/2021.

Ранее сообщалось, что известно о намерении Вагнера Лава вернуться в ЦСКА.