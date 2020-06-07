Главный тренер «Млады Болеслав» высказался о двух автоголах Татаева за пять дней
«Татаев был нашим лучшим игроком. Я не виню его, это неудачный момент для него. Он забил в свои ворота во второй игре подряд, но в обеих этих встречах был нашим лучшим игроком в обороне», — приводит слова Вебера Idnes.cz.
2 июня Татаев поразил свои ворота в матче чемпионата Чехии с «Фаставом» (1:1). 6 июня футболист вновь отметился автоголом во встрече национального первенства со «Слованом» (2:2).
Ранее футболист «Байера» Вирц стал самым молодым игроком, забившим гол в Бундеслиге.