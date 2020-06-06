«Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке

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Пресс-служба испанского футбольного клуба «Валенсия» в День русского языка опубликовала видеообращение российского полузащитника Дениса Черышева.
«Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке
  • Reuters

«Наш 11-й номер захотел отправить специальное сообщение в День русского языка. Есть здесь кто-нибудь, кому не нужны субтитры?» — говорится в подписи под видео.

В самом обращении Черышев выразил слова поддержки заболевшим коронавирусом и людям, вынужденным находиться на карантине.

«Надеюсь, скоро эта ситуация разрешится и мы все сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. И не болейте!» — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что отец Черышева рассказал о готовности Испании к возобновлению чемпионата.

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