«Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке
- Reuters
«Наш 11-й номер захотел отправить специальное сообщение в День русского языка. Есть здесь кто-нибудь, кому не нужны субтитры?» — говорится в подписи под видео.
В самом обращении Черышев выразил слова поддержки заболевшим коронавирусом и людям, вынужденным находиться на карантине.
«Надеюсь, скоро эта ситуация разрешится и мы все сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. И не болейте!» — заявил футболист.
Ранее сообщалось, что отец Черышева рассказал о готовности Испании к возобновлению чемпионата.