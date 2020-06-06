Путин считает, что спортсменов можно было бы не держать по домам, а изолировать на сборах

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что спортсмены могли бы продолжать тренировки в условиях карантина на базах вместо домашней самоизоляции.

«Ну чего держать их было бы на карантине дома, когда можно было, по сути, изолировать на олимпийских объектах, на тренировочных базах, они спокойно могли бы продолжать там тренировки, сидеть на сборах в закрытых помещениях, в закрытых базах и там, по сути дела, в условиях карантина заниматься тренировками», — приводит слова Путина ТАСС.

Все тренировочные базы на территории страны были закрыты из-за пандемии коронавируса. К работе уже вернулись подмосковные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое». В июне планируется открытие ещё четырёх баз для национальных команд.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер-Усманова призвала тестировать спортсменов на коронавирус до заезда на базы.