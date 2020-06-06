Легионеры ЦСКА Влашич, Бийол и Бистрович приступили к тренировкам
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
В составе ЦСКА семь зарубежных игроков, помимо Влашича, Бийола и Бистровича: ивуариец Седрик Гогуа, исландцы Хёрдур Магнуссон и Арнор Сигурдссон а, также малиец Лассана Н’Диайе.
Армейцы возобновили тренировочные занятия на базе клуба в Ватутинках с 1 июня.
Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.
Ранее агент Вагнера рассказал, когда футболист объявит о своём будущем клубе.